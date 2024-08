Solennità di Santa Barbara ad Ariano: è la tradizione che si rinnova Tre giornate di grande fede intorno alla Vergine e Martire protettrice dei vigili del fuoco

Solennità di Santa Barbara Vergine e Martire ad Ariano Irpino, oggi, domani e lunedì. Si rinnovano come ogni i festeggiamenti nella ridente contrada arianese.

Dopo un intenso cammino religioso partito lo scorso 25 luglio con la messa in suffragio di don Giacomino Bevere, questa sera alle 19.00 si terrà la celebrazione.

Domani, domenica 4 agosto sante messe ore 8.30 e 10.30. Alle 18,30 nuova celebrazione. Seguirà la processione con partenza dalla chiesa di Santa Barbara, piazzale San Pio, cappella Santosuosso e ritorno in chiesa. La processione sarà accompagnata dal concerto bandistico "Città di Lacedonia". Lunedì 5 agosto: sante messe alle 10.30 e 19.00. Non mancheranno nelle tre serate musica e gastronomia locale.

Il messaggio del parroco don Ottone Morra: "Accogliamo l'invito di Papa Francesco, a prepararci al Giubileo del 2025, riscoprendo la preghiera. Essa è il respiro della fede, un grido silenzioso che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Recuperiamo attraverso la preghiera, il desiderio, di ascoltare e adorare il Signore. Preghiera per ringraziare il Signore dei tanti doni del suo amore per noi e lodare la sua opera nella creazione, che impegna tutti al rispetto e alla salvaguardia responsabile. Preghiera che si traduce nella solidarietà e condivisione con i poveri. Preghiera come via alla Santità. Che sia un intenso anno di preghiera, in cui i cuori si aprano a ricevere l'abbondanza della grazia. Vi auguro di vivere questo periodo estivo, qualche giorno di riposo, alimentato dalla vita di preghiera e dal renderci più disponibili verso chi abbiamo vicino. Ringrazio il comitato festa per l'impegno e la fattiva collaborazione, gli operatori pastorali, i fedeli tutti e quanti in vario modo hanno reso possibile la festa in onore di Santa Barbara.