Si accendono i motori dei trattori d'epoca ad Ariano: che emozione a Camporeale

Trattori d'epoca in bella mostra e dimostrazione della trebbiatura ad Ariano Irpino. Sta riscuotendo un notevole successo nell'area Pip di Camporeale, l'iniziativa promossa come ogni anno e siamo giunto al sesto, dall'associazione "Vecchi trattori irpini".

Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più il territorio ed in modo particolare l'agricoltura in una delle zone più estese e produttive. Domani dalle 9.30 la giornata clou. Alle 10.00 la messa in moto dei trattori d'epoca. A seguire la dimostrazione della trebbiatura, aratura e giro di ringraziamento.

Non mancheranno momenti degustativi grazie al grande supporto del ristorante Casa Reale ricevimenti gestito dall'imprenditore arianese Giancarlo Molinario, sempre solidale quando si tratta di valorizzare le tradizioni del territorio.