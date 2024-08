Gruppo Scout Agesci Ariano 1: la bella faccia dei giovani L'affascinante cammino verso Santiago de Compostela del clan Adama

Un cammino verso Santiago de Compostela iniziato lo scorso 26 luglio e conclusosi oggi con una festa a sorpresa nel boschetto pasteni, in occasione del ritorno a casa. Protagonisti di questa emozionante esperienza il gruppo Scout Agesci Ariano 1 clan Adama.

"Questo cammino, ci ha fatto sentire davvero pellegrini, con la gioia nel cuore e tanta energia dentro di noi. Abbiamo attraversato luoghi silenziosi e deserti e sperimentato la provvidenza di Dio. La strada ti misura, ti usura, ti sorprende, è incontro, riflessione, è la tua stessa vita! Quando sei davanti ad un bivio, scegli sempre quello meno battuto, perchè sarà il "tuo" sentiero e non di chi ti ha preceduto, perchè la fatica di percorrerlo sarà il tuo guadagno finale, sarà la tua conquista più bella, sarà il tuo punto di arrivo e ancora per un'altra volta il tuo punto di partenza verso altre mete. Non si arriva se non per ripartire"

Daniele Colangelo, Carmine Masuccio, Emanuele Iacobaccio, Riccardo Affidato, Gianluca Gallo, Luca Pio Schiavo, Marysol Schiavone, Chiara Lombardi, Sofia Dell'Infante, insieme ai loro capi Simone Iacobacci, Orlando Peluso e don Marco Ulto, sono stati accolti dal sindaco Enrico Franza e dalle loro famiglie. Il pomeriggio si è concluso con una foto di gruppo e un invitante buffet all'aperto.