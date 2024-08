Ariano: scempio in contrada Casone, gli incivili se ne fregano delle telecamere L'area versa in condizioni di estremo degrado con pericoli anche igienico sanitari

Aumenta di giorno in giorno la catasta di rifiuti ingombranti davanti al deposito di contrada Casone ad Ariano Irpino che ospita i cassonetti. Il più sudicio della città.

L'area versa in condizioni di estremo degrado con pericoli anche igienico sanitari per gli stessi cittadini che si recano per depositare l'immondizia.

Fa parte dei tanti recinti orrendi che finalmente dovrebbero presto scomparire grazie ad un progetto di riqualificazione urbana e ambientale che interesserà tutta il territorio arianese.

Qualche giorno fa la segnalazione di un residente Gabriele Albagini, il quale si era imbattuto in uno scempio davvero vergognoso, con rifiuti sparsi da ogni parte dentro e fuori la recinzione. Un'area mai sottoposta a lavaggio, ricettacolo anche di cani randagi.

Un disordine totale. Nelle ultime ore c'è chi ha abbandonato di tutto sfidando anche le telecamere. Rifiuti che ora fanno da richiamo ad altri. Viene rivolto un appello al comune affinchè possano essere rimossi al più presto.