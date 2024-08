Legambiente, puliamo il mondo 2024: Montaguto c'è La più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale in Italia promossa da Legambiente

Il comune di Montaguto ha aderito, come negli anni scorsi, alla trentaduesima edizione di “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente.

“Puliamo il Mondo” oltre ad essere un’occasione per la pulizia di alcune aree del territorio comunale, è anche un momento importante per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. Questa lodevole iniziativa è un'ottima occasione per educare i giovani cittadini al rispetto dell'ambiente.

Quest’anno la giornata di pulizia del territorio - afferma il sindaco Marcello Zecchino - non potrà interessare, come da programma, le località Madonnina e Sorgenti in quanto per motivi di sicurezza sono state interdette al transito e alla sosta. Pertanto il ritrovo dei partecipanti è previsto oggi pomeriggio, venerdì 16 agosto ore 16 presso il parco giochi."

Le aree che si andranno a "pulire" saranno la villa comunale, il Calvario e i campetti di calcetto e tennis. Lo scopo dell’iniziativa è soprattutto pedagogico mirando a sviluppare il senso di responsabilità e tutela per l'ambiente, il senso di rispetto per il proprio territorio, poiché crediamo fermamente che, un futuro più sostenibile, possa cominciare proprio attraverso l'educazione di ragazzi e bambini.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un kit comprendente un paio di guanti, il cappellino e la pettorina di Legambiente.

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale al termine delle operazioni, offrirà una merenda a tutti i partecipanti e sarà consumata sotto il gazebo.

Parteciperà all’iniziativa Michele Buonomo di Legambiente che, come ogni anno, vuole testimoniare il suo naturale legame con le manifestazioni a forte valenza civile.

Viene rivolto un invito ai residenti e villeggianti ad aderire numerosi ma soprattutto ai genitori a far partecipare i loro figli a questa giornata che non è solo di rispetto ambientale ma è anche culturale e sociale."