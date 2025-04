Catania-Avellino: le probabili formazioni, certezze per Biancolino Alle 19.30 la sfida al "Massimino" per la trentacinquesima giornata di campionato

L'Avellino ripartirà dalle certezze: Biancolino ha ribadito il concetto nel pre-gara in conferenza stampa. Lupi partiti in mattinata con volo charter e che ieri hanno vissuto il finale della rifinitura con i tifosi: divieto di trasferta per i residenti in Irpinia e carica al "Partenio-Lombardi" con la tribuna Montevergine gremita alla vigilia del match contro il Catania, che può risultare davvero spartiacque nella corsa promozione degli irpini. Assenti il lungodegente De Cristofaro, Rocca e Guarnieri. Panico appare pronto al ritorno immediato sulla trequarti dopo il turno di squalifica scontato nel derby con il Benevento. Armellino è in vantaggio su Palumbo per completare la mediana con Palmiero e Sounas. L'ex Juventus Next Gen sarà jolly dalla panchina al pari di Russo, D'Ausilio e Tribuzzi anche con il cambio di modulo possibile in corso d'opera, dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1. Lescano e Patierno andranno a caccia del gol decisivo che manca da un po'.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Pizzella, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Tribuzzi, Palumbo, Arzillo, Mutanda, D'Ausilio, Russo, Zuberek, Campanile

La probabile formazione dei rossazzurri

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, De Rose, Di Tacchi, Anastasio; Jimenez, Lunetta; Montalto. All. Toscano. A disp. Celli, Del Fabro, Di Tacchio, Sturaro, Inglese, Castillo, De Paoli, Butano, Farroni, Quaini, Frisenna, Stoppa, Gega, Forti, Ierardi, Dalmonte