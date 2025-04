L'omaggio alla Carrà al Teatro Gesualdo: Beatrice Baldaccini è Raffaella Un turbinio di ricordi ed emozioni, declinate in uno show in due atti

"Un progetto completamente inedito. Un omaggio doveroso alla regina della Tivvù italiana. Uno spettacolo musicale che porterà sul palco del Gesualdo le note, le atmosfere e le emozioni dei brani più famosi e significativi di un’artista impareggiabile e di una icona della nostra cultura popolare. Domenica 6 aprile, alle ore 18, al Teatro comunale di Avellino rivivrà il mito di Raffaella Carrà, una donna che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia": si legge nella nota diffusa.

"'Raffaella! Omaggio alla Carrà' porterà sul palco del Gesualdo una band di 5 elementi interamente dal vivo e 6 performer che, attraverso recitazione e canto, tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Un turbinio di ricordi ed emozioni, declinate in uno show in due atti, dalla durata di circa 2 ore compreso l’intervallo, che ruoterà intorno alla 'nostra' Raffaella, interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: Beatrice Baldaccini. Per assistere allo spettacolo i biglietti sono in vendita sui canali online di TicketOne e Go2. Biglietti acquistabili, esclusivamente con pagamento elettronico, anche ai botteghini di piazza Castello, aperti sabato dalle 11 alle 13 e domenica, due ore prima dello spettacolo. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 333.8968219 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17".