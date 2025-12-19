Ariano, costruiamo il presepe: tradizione, creatività e valori educativi L'esempio significativo dell'istituto Calvario Covotta Don Lorenzo Milani

Si è svolta presso l’auditorium comunale di Ariano Irpino la seconda edizione dell’esposizione–concorso “Costruiamo un presepe”, promossa dalla scuola secondaria di primo grado-plesso Covotta dell’Istituto comprensivo Calvario Covotta "Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino.

Un’iniziativa che ha saputo coniugare tradizione, creatività e valori educativi, coinvolgendo attivamente gli studenti in un significativo percorso formativo.

Il presepe, fulcro dell’evento, è stato interpretato non soltanto come simbolo della tradizione natalizia, ma come una metafora universale della vita. Attraverso personaggi e paesaggi, gli alunni hanno raccontato la semplicità, l’accoglienza, la speranza e il valore dello stare insieme, offrendo spunti di riflessione sui legami umani, sulla solidarietà e sulla pace.

In questa seconda edizione del concorso, gli studenti del plesso Covotta hanno dimostrato grande impegno, creatività e spirito di collaborazione nella progettazione e realizzazione delle opere.

Ogni presepe è stato il risultato di un lavoro condiviso, nato dal confronto, dalla passione e dalla partecipazione attiva di tutti. Le creazioni sono state esaminate da una giuria composta da Rosanna Blundo, Nicoletta Melito, don Daniele Palumbo, don Antonio Surdi e don Gaetano.

All’evento ha preso parte anche il vescovo Sergio Melillo, che si è complimentato per l’iniziativa, sottolineando i forti messaggi di pace e speranza trasmessi dai lavori esposti.

Particolare rilievo è stato dato alla cura dei dettagli e all’utilizzo di tecniche diverse, elementi che hanno reso ogni presepe unico e originale, valorizzando le abilità manuali ed espressive dei ragazzi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli alunni, veri protagonisti dell’iniziativa, e ai docenti che li hanno accompagnati in questo percorso, in particolare alle docenti Erminia Cardinale Ciccotti e Annamaria Salza, per la dedizione e la competenza dimostrate.

La dirigente scolastica, Filomena Colella, ha infine rivolto a tutta la comunità scolastica e alle famiglie dell’istituto comprensivo Calvario-Covotta “Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino i più sinceri auguri di un Sereno Natale, all’insegna della pace, della gioia e della speranza.