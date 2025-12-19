Avellino, perde l'equilibrio e cade: paura per un'operatrice ecologica Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'accaduto

di Paola Iandolo

Una donna, operaia della società di raccolta rifiuti, è rimasta ferita dopo essere caduta da un mezzo aziendale mentre era regolarmente in servizio ad Avellino, nei pressi del Tribunale di Avellino. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia e i Carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti.

La donna è stata trasportata presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati per gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto una lavoratrice durante il suo turno.