"Uniamoci per l'acqua": ora basta, abbiamo deciso di scavalcare i sindaci La presentazione della proposta a Grottaminarda

"Cari cittadini dell’Irpinia, ci eravamo illusi che tutti i nostri sindaci fossero sensibili ai problemi che ci affliggono da tempo, come l’acqua che non viene erogata a causa delle condotte fatiscenti, vecchie e obsolete. Ma ahimè, solo alcuni di loro si sono rimboccati le maniche per portare avanti le nostre richieste, mentre altri sembrano aver dimenticato perché sono stati eletti."

Lo scrive in una nota il comitato Uniamoci per l'acqua. promotore della petizione che sta interessando le piazze dei vari comuni irpini.

"Le nostre condotte sono così vecchie che probabilmente hanno assistito alla costruzione del Colosseo! Ma non temete! Come comitato “Uniamoci per l'acqua”, abbiamo deciso di scavalcare i sindaci e... il 28 agosto vi invitiamo a partecipare all'incontro che si terrà presso la sala "Thomas Menino" a Grottaminarda - ore 18:00 dove verrà presentata la nostra proposta."