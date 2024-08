Ariano: tabelloni elettorali dimenticati lungo le strade dalle ultime elezioni Come mai non vengono ancora rimossi e collocati nei depositi comunali?

Tabelloni elettorali con tanto di manifesti ancora lungo le strade ad Ariano Irpino dal mese di giugno scorso. Ma c'è qualche elezione imminente in vista? Come mai non vengono ancora rimossi e collocati nei depositi comunali?

E' una dimenticanza che non può passare inosservata. E' pur vero che gli operai in forza all'ente si contano ormai sulle dita di una mano e sarà sempre peggio se qualche posto non verrà rimpiazzato, una favola quest'ultima che comincia a stancare, ma qualcuno li dovrà pur rimuovere vista l'inutilità attuale. Vediamo se dopo questo appello si muoverà qualcosa.