Ariano, scempio vergognoso davanti al cimitero: questa foto non si può guardare Ma vi sembra una cosa normale?

Lo avevamo accennato in un precedente articolo in riferimento all'abbandono selvaggio dei rifiuti ingombranti e ai controlli della polizia municipale nei pressi delle varie piazzole della città, i cui recinti versano in condizioni pietose.

Ed ecco la cartolina odierna più irrispettosa che si possa vedere. Siamo davanti al cimitero di Ariano Irpino, zona già tristemente nota per lo stato di degrado in cui versa da quando qualcuno ha avuto la geniale idea di realizzare un recinto della vergogna in questo luogo.

Non c'è mai stata pace qui. Tra rifiuti e abbandono di animali. E tutto questo nonostante i controlli rigidi e le numerose sanzioni da parte della polizia municipale.