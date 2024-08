Storie e personaggi dei partiti del Novecento: Covotta presenta il suo libro L'evento a Trevico. Modera i lavori il direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo

"Politica e pensiero, storie e personaggi dei partiti del novecento". E' il titolo del libro di Andrea Covotta che verrà presentato questa sera nel suggestivo palazzo Scola a Trevico con inizio alle ore 18.00. Sarà presente l'autore insieme al direttore di Otto Channel e Ottopagine Pierluigi Melillo che coordinerà i lavori.

Il programma prevede: i saluti istituzionali di Gerardo Rauseo vice sindaco del comune di Trevico e il docente Franco A. Meschini già Università del Salento.

Un saggio che ripercorre la storia del pensiero politico italiano dagli inizi del novecento fino al 1978, anno emblematico con la morte tragica di Aldo Moro, l’elezione di Sandro Pertini al quirinale e la particolarità dei tre “Papi”: Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II.

Il libro è una sorta di viaggio nelle culture politiche italiane (cattolica, comunista, socialista e della destra) attraverso un ritratto dei suoi principali protagonisti. C’è, inoltre, un approfondimento sui giornali di partito: «Il popolo» per la democrazia cristiana, «l’Unità» per il partito comunista, l’«Avanti!» per il partito socialista e sulla storia delle loro sedi.

La narrazione di una politica diversa da quella attuale, più inclusiva, con “tessitori” capaci di ricomporre i tanti frammenti sparsi della società. Cattolici, comunisti, socialisti e laici che, dopo aver combattuto nella resistenza, insieme scrivono la costituzione. Nasce così quell’idea alta della politica come risoluzione di problemi e mediazione tra interessi diversi.