Ariano: stop erogazione idrica il 27 e 28 agosto: Martiri resta la cenerentola Oggi rubinetti a secco addirittura dalle 13.30

"Oggi si sono superati! Chiusura acqua rione Martiri ore 13.30". Non ha torto Riccardo Moschella, un abitante del luogo. La situazione non accenna a migliorare minimamente e il quartiere arianese continua ad essere il più penalizzato un assoluto. Le attività commerciali della zona, bar, pizzerie, ristoranti sono in ginocchio.

Questo è l'ultimo comunicato aggiornato dell'Alto Calore:

"Si comunica che la riparazione della condotta adduttrice diametro 800 in agro dei comuni di Villamaina e Gesualdo entrerà nel vivo nei prossimi giorni, la qual cosa comporterà la sospensione dell’erogazione idrica ai serbatoi dei comuni elencati, per tutta la giornata del 27 agosto. Sebbene l’ultimazione dell’intervento di riparazione sia prevista entro la serata, al fine di garantire un corretto approvvigionamento, si renderà comunque necessario effettuare la sospensione della fornitura dalle ore 22.00 del 27.08.2024, alle ore 6.00 del 28.08.2024, allorquando avrà inizio la riapertura graduale della erogazione. È bene precisare che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e del ripristino della erogazione potrebbero non essere simultanei, in considerazione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte."

I comuni interessati:

Ariano Irpino, Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci, Villanova del Battista, Fontanarosa, Flumeri, Campolattaro, Mirabella Eclano, Fragneto Monforte, Bonito, Apice, Paduli, Pietrelcina, Sant'Arcangelo Trimonte, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino e Casalduni.