Condotta rotta da tre mesi: ci pensa un cittadino a scavare a mano e a ripararla Accade ad Ariano Irpino in contrada San Tommaso

Una condotta rotta da tre mesi con un notevole spreco di acqua, uno dei tanti, nel territorio arianese. Ma questa volta la storia ha devvero dell'incredibile e a raccontarcela è proprio un cittadino.

E' stata una vera e propria lotta quella di Gianluigi Grasso. "Inizialmente mi è stato detto, che non avevano uno escavatore, poi che c’erano altri guasti più urgenti, poi ancora che dovevano organizzare più di un guasto per far venire il mezzo sul posto. E alla fine? Ho dovuto sostituire io la condotta. Lo scavo? Lo ha fatto mio padre a mano. Immaginate voi che grande intervento bisognava alla fine mettere in atto."