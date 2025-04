Sorrento-Avellino: rebus trasferta, le ultime Alle 17 il Comitato di Analisi sulle Manifestazioni Sportive, passaggio chiave nelle valutazioni

I risultati di domenica scorsa hanno determinato l'accelerazione. L'Avellino è a un passo dalla Serie B. Basta pochissimo ai lupi per festeggiare il ritorno in Cadetteria. Sabato alle 18.30 sarà sfida contro il Sorrento e prosegue l'analisi da parte degli organi competenti sulla trasferta dei tifosi biancoverdi. Si prefigura l'esodo con l'ambiente irpino in attesa di novità.

Dove si giocherà il match

Alle 17 si riunirà il Comitato d'Analisi sulle Manifestazioni Sportive, passaggio propedeutico all'individuazione del punto di equilibrio, come spiegato nelle scorse ore dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Da una parte la garanzia di seguire dal vivo il match anche con la possibilità di gioire in caso di aritmetica, dall'altra la salvaguardia dell'ordine pubblico generale tenendo conto delle criticità emerse con la prima valutazione dell'Osservatorio. Nello scenario ci sarebbe il cambio di sede, già paventato nelle scorse settimane e che torna d'attualità. Frosinone, Cava de' Tirreni e Campobasso: tra i rumors spuntano queste città per una gara che può valere il ritorno dell'Avellino in B. Nel capoluogo irpino, in Piazza della Libertà, ci sarà un maxischermo, voluto dal sindaco Laura Nargi. Per la festa dopo l'ultimo turno di campionato (sabato 26 alle 16.30 c'è Avellino - Team Altamura) prende forma l'idea di un bus scoperto. Nel frattempo, dal campo due allenamenti a porte aperte, nel pomeriggio e domattina, per i lupi.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)