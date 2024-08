Mancata pulizia di scarpate, zanelle e tombini ad Ariano: esposto denuncia Ettore Sommariva scrive alle prefettura, comune e polizia municipale

Un esposto denuncia per la mancata pulizia delle scarpate, zanelle e tombini nelle contrade a nord di Ariano Irpino. A presentarlo è Ettore Sommariva, un residente. Si tratta dell'ennesima nota indirizzata alle varie istituzioni competemte. L'ultima è datata 26 agosto 2024 ed è stata inviata direttamente alla prefettura di Avellino, al sindaco Enrico Franza, dirigente dell'area tecina del comune Angelo Morella e al comandante della locale polizia municipale Angelo Bruno. Le strade comunali in questione: Bosco, Varanallo, Frolice e Valleluogo.

"Nonostante le numerose e inevase segnalazioni fatte precedentemente e trasmesse a mezzo pec, l'ultima qualche settimana fa, la strada in questione, partendo dal bivio di Valleluogo (Cappella della Madonna di Valleluogo), fino ad arrivare alla festa della pizza e a raggiungere la ex SS 414 Ariano Irpino/Montecalvo Irpino (Località Frolice), si presenta le zanelle completamente ostruite e in alcuni tratti in assenza di pulizia della scarpata da parte dei frontisti ed in particolar modo il tratto di strada a circa 100 metri dall'incrocio dalla strada comunale di Valleluogo e la strada Varanallo/Bosco direzione "festa della pizza", che si presenta con una folta vegetazione che si riversa sulla strada in un tratto curvilineo e con scarsa visibilità, tale da creare un serio restringimento della carreggiata e una riduzione della visibilità tanto da creare serio pericolo alla sicurezza stradale e pedonale.

Si rappresenta altresi che le zanelle e i tombini laterali sono completamente ostruiti da materiali depositati (terreno, fogliame, erba, rami caduti e ecc.ecc.) e pertanto non funzionali in caso di improvvisi e torrenziali temporali della stagione che ostruiscono il deflusso delle acque meteoriche che si riversano inevitabilmente in mezzo alla strada, creando dei veri e propri canali di scolo e rappresentando un serio pericolo alla circolazione stradale e pedonale e dai rami sporgenti e alberi adiacenti inclinati sulla strada con rami secchi, che potrebbero costituire un serio pericolo in caso di caduta accidentale.

Alla luce di quando sopra si chiede un urgente sopralluogo da parte degli organi competenti al fine di accertare quando segnalato dallo scrivente e intimare la pulizia delle strade, il taglio dei rami sporgenti e alberi inclinati e delle zanelle di scolo delle acque meteoriche e alla pulizia delle scarpate dalla vegetazione spontanea e dai rami sporgenti, così come previsto dalla vigente normativa Comunale in materia e dal codice della strada.. Si resta in attesa di un vostro urgente riscontro e di voler assumere ogni utile provvedimento di carattere Amministrativo al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale e pedonale." Fin qui l'esposto denuncia di Ettore Sommariva.