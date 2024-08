Campo scuola regionale della Protezione Civile: Castel Baronia protagonista In supporto al locale gruppo comunale, la protezione civile flumerese guidata da Francesco Giacobbe

Al via a Castel Baronia in Irpinia il campo scuola della protezione civile della regione Campania. In campo il locale gruppo comunale coordinato da Raffaele Guida. Capo campo Fabio Montalbetti, vice Vincenzo Paglia. Presente alla giornata inaugurale la sindaca Patrizia Reale e il parroco del paese don Antonio Mele. In supporto al team della Baronia con i propri mezzi e volontari la protezione civile flumerese guidata dal presidente Francesco Giacobbe. Una sinergia importante a livello logistico che evidenzia la grande forza del volontariato nelle aree interne. Quattro le tende allestite, 32 i bambini partecipanti, tutti particolarmente entusiasti e motivati come del resto le loro famiglie.

Dimostrazioni pratiche e teoriche sul campo rivolte ai piccoli partecipanti, così come avvenuto con successo esattamente un mese fa ad Ariano Irpino nella sede di località Casone.

Un'estate 2024, ricca di impegni da un capo all'altro della Campania, con i campi scuola finanziati dalla Protezione Civile della Regione Campania nell’ambito dell’iniziativa “Anch’io sono la Protezione Civile”, promossa dal dipartimento nazionale e che ha visto il grande dinamismo della dirigente della sala oparativa Claudia Campobasso.

Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreative finalizzate all’apprendimento delle best practices di protezione civile.

Tra gli obiettivi dei campi scuola, la diffusione della cultura del rispetto del territorio, la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la sensibilizzazione dei più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche l’accrescimento della consapevolezza nei ragazzi (e nelle comunità) circa il valore civico di una cittadinanza attiva e della conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza del cittadino.

Quest’anno la Regione Campania ha finanziato le attività con oltre 180mila euro per assicurare un’ampia copertura territoriale.