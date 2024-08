Ariano, si è bloccato il flusso dell'acqua alla fontana di Cerreto: l'appello Una fonte indispensabile per i residenti in questi giorni di emergenza sul territorio

E' una piccola fontana, quella di Cerreto il cui funzionamento avviene per caduta, utilissima soprattutto in questo periodo in cui si avverte la necessità di acqua a causa delle continue interruzioni che interessano in modo particolare questa fascia di territorio.

Più volte durante l'anno è capitato di arrendersi a seguito di un problema tecnico, quasi sempre risolto.

L'antico monumento fu riportato alla luce dal comune circa una ventina di anni fa e restaurato successivamente grazie al sostegno degli abitanti e di qualche giovane attivo tra cui Luca Pannese, sempre attento alle questioni che riguardano questa zona, operativo in questo periodo anche a distanza.

Da giorni è di nuovo a secco ma non per mancanza d'acqua. Il flusso è bloccato. Oggi basterebbe un minimo intervento idraulico per ripristinarla. Viene rivolto un appello all'area tecnica comunale affinchè si possa intervenire al più presto per rimettere in funzione la fontana.