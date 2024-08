Nei vicoli di Forino si rivive l'atmosfera Country: via alla 3 giorni di festa L'associazione “o' vic re' monache” organizza la prima edizione

Un tuffo nel passato in stile country. Per tre giorni a Forino sembrerà di essere sul set di un film western, invece l'associazione “o' vic re' monache” con il presidente Stefano Guarino, ha ideato per la prima volta una festa dove potersi immergere in un'atmosfera da saloon dei cowboy.

Quindi tre giorni per vivere giochi, musica e balli, tutto in stile Country. Si comincia domani (30 agosto) tra un'attrazione e un'altra, tra il Toro meccanico e il Palo della cuccagna, con una serata all'insegna della risata, grazie all'esibizione del comico di “la sai l'ultima”, Massimo Cozzolino che allieterà la serata con la sua simpatia. Nella prima edizione country è prevista anche una giornata vintage con Folk “n” Roll.

Il 31 agosto, quindi, la danza e i balli la faranno da padrona con l'esibizione delle allieve della scuola Professional Dance, dirette dalla maestra Alessandra Vottariello. Domenica, primo settembre, invece, sarà il festival dei piccoli talenti a concludere la tre giorni di festa country con l'esibizione dei più piccoli sotto la guida di Luigi e Rosa Vecchiariello.