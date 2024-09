Grottaminarda, calcio e solidarietà: torneo di beneficenza rivolto alla Caritas Di scena l'iniziativa: "Un goal per la solidarietà"

In campo la solidarietà venerdì 6 settembre a partire dalle 18:00, presso lo stadio "M. Romano" di Grottaminarda, con il torneo di beneficenza "Un goal per la solidarietà".

Il ricavato della serata, organizzata dall'Aspi-comitato zonale di Ariano-Lacedonia, con il patrocinio di numerosi enti tra i quali il comune di Grottaminarda, sarà, infatti, devoluto (escluso le spese organizzative) alla caritas diocesana.

A questa 4^ edizione del torneo parteciperanno rappresentanti di parrocchie della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, appartenenti alle forze dell'ordine, rappresentanti delle amministrazioni comunali, di istituti di credito e di associazioni locali di volontariato.

"Sempre in prima fila il comune di Grottaminarda per le iniziative di solidarietà - afferma il delegato allo sport, Michele Spinapolice - invitiamo la cittadinanza a parteciparesia perchè ci sarà da divertirsi nel vedere amministratori, sacerdoti, bancari, militari e soccorritori, affrontarsi su un campo di calcio, ma soprattutto perchè è per una giusta causa, quella della beneficenza.

Sappiamo tutti quanto sia importante l'azione costante e silenziosa della Caritas sul territorio, dunque è giusto sentire il dovere di dare il proprio contributo".