Mercoledì d'inferno sulla Variante ad Ariano: vince ancora la testardaggine Code, disagi e proteste comprensibili e con la riapertura delle scuole sarà ancora peggio

E' successo anche oggi e prossimamente con la riapertura delle scuole sarà sicuramente ancora peggio. Non c'è verso, si continua con testardaggine a mantenere in vita quattro bancarelle del mercoledì, senza pensare minimamente ai disagi pazzeschi sulla variante provocati dalla chiusura scellerata di via Nazionale.

Lo sanno anche le pietre qual è l'ostacolo, ma nessun amministratore sindaco, vice sindaco, assessori ed in primis la polizia municipale hanno avuto il coraggio di mettere nero su bianco e diramare un'ordinanza per mettere parola fine a questa problematica. Nulla sembra quasi un dispetto alla città, un comportamento infantile che sa di presunzione ne non voler ammettere la realtà evidente dei fatti.

E oggi è stato veramente un mercoledì nero nel vero senso della parola. Un'autobetoniera diretta al cantiere calvario, rimasta bloccata a causa della sosta selvaggia di alcune auto, mezzi pubblici, ambulanze in difficoltà e code pesanti sulla Variante, in entrambi le direzioni dove il traffico è già rallentato dai semafori a causa dei lavori di messa in sicurezza del viadotto. Lavori che proseguono speditamente e che a loro volta devono fare i conti con una serie di ostacoli, soprattutto il mercoledì' che non dipendono di certo dall'Anas. E' una storia che stiamo denunciando da mesi ma senza esito alcuno.