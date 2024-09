Un angelo per la vita in festa per valorizzare lo spazio ascolto Un servizio di consulenza e di primo ascolto psicologico diventato in poco tempo una grande realtà

Valorizzazione dello spazio ascolto, una grande scommessa dell'associazione "Un angelo per la vita" ad Ariano Irpino. La coda dell'estate riserva ancora un altro momento importante con un inaspettato bagno di folla, questa volta nel piano di zona dove ha sede la struttura nata nel ricordo di Valentina Giorgione. La tenacia e la determinazione è senza dubbio il segreto di questo grande successo. Ne parlano con orgoglio e soddisfazione Carmela Roberto e Lucia Scaperrrotta. La grande grande festa negli spazi adiacenti l'associazione tra giochi e musica.

Riflettori puntati soprattutto sullo spazio ascolto. Un servizio di consulenza e di primo ascolto psicologico, che intende promuovere la cultura della salute, intesa come benessere fisico, psichico e socio relazionale.

"Il progetto - come già ampiamente spiegato - si propone di incentivare l'accesso ad un primo ascolto psicologico, libero e gratuito per tutti, in cui è possibile trovare un interlocutore in grado di ascoltare, accogliere e sostenere, coloro che vi si rivolgono.

L'iniziativa intende creare un punto di riferimento facilmente accessibile, dove chiunque viva un momentaneo disagio psicologico, possa trovare una prima risposta ai propri interrogativi e soprattutto una prima forma d'aiuto.

Sempre più forte, soprattutto in questo periodo storico, è l’esigenza di prestare attenzione agli aspetti psicologici che interessano lo sviluppo e la crescita dei ragazzi e non solo. Diversi sono i quesiti che ci poniamo in questo periodo così strano e difficile. Lo spazio dunque, diviene un importante opportunità di aiuto, attivando momenti di riflessione e confronto.

L’apertura di uno spazio d’ascolto, può raffigurare un modo alternativo per assicurare un adeguato processo di sviluppo umano e di aiuto al tempo stesso, al fine di mantenere relazioni e legami, dialogare, supportare ma anche informare, ricevere sostegno empatico senza essere giudicati, ma sostenuti. Lo spazio diventa uno luogo neutro, dove si sperimenta una modalità di relazione non basata su valutazioni, giudizi esterni, ma in cui ci si può sentire accolti, compresi e sostenuti.

L'accesso è consentito su prenotazione, effettuabile attraverso una piattaforma digitale, www.spazio-amico.it, dando la possibilità di scegliere data, orario e professionista disponibile; gli incontri si potranno svolgere sia presso la sede che online.

Lo spazio, attraverso un team di psicologi e psicoterapeuti, cercherà di fornire strumenti e risorse per affrontare al meglio le risposte, senza delinearsi come un percorso psicoterapeutico, bensì come uno strumento in cui i colloqui saranno necessari per consentire di focalizzare le soluzioni attuabili e uscire dall’impasse, che in alcuni momenti della vita può causare sofferenza."