Moschiano, i cittadini segnalano con un video la presenza di una perdita idrica Chiesti interventi per il ripristino del guasto

Con una video-segnalazione inviata ad ottopagine.it, i cittadini di Moschiano chiedono interventi immediati per la riparazione di una perdita idrica che, da tempo, sta interessando il comune irpino. Secondo la denuncia dei residenti, la situazione si protrae da almeno tre mesi senza che venga posto rimedio al guasto. Di qui l'appello agli enti competenti, affinché possa essere risolta quanto prima la situazione. Il tutto, tra l'altro, è capitato in un periodo in cui diversi comuni dell'Irpinia hanno dovuto fare i conti con la crisi idrica.

Perdite idriche, nei giorni scorsi, sono state segnalate dalla Guardia Agroforestale Italiana anche nel Comune di Lauro. In particolare, l'associazione ha segnalato varie perdite idriche in diverse parti della città: via Pietà, via Vittime di Bologna, via del Balzo, via ge. Della Chiesa, frazione Pignano e via Tito Costanzo Angelini.