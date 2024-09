Ariano: voragine causata da una perdita d'acqua nel rione Cappelluzzo Intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale

Un buco sull'asfalto provocato da una perdita d'acqua a tal punto da creare un vuoto sottorraneo. E' quanto accaduto nel rione Cappelluzzo ad Ariano Irpino, dove i residenti hanno allertato il 115. Sul posto è giunta una squadra dal distaccamento di Grottaminarda, insieme agli uomini della polizia municipale.

Immediatamente allertata l'area tecnica comunale. Gli operai hanno momentaneamente transennato la zona, in attesa di poter procedere ad un intervento di messa in sicurezza. Sul posto anche il personale dell'alto calore.

Un buco simile a questo sulla strada, in contrada Viggiano, all'ingresso del quartiere dei 78 alloggi. Era stato momentaneamente delimitato da nastro bianco rosso e un paletto di fortuna ma non si è fatto più nulla. Nesuno è intervenuto, fatta eccezione di un volontario del gruppo comunale di protezione civile. Situazioni analoghe sono presenti anche in altre zone della città.