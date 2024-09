Ariano: Parco giochi per i bambini fuori uso e pericoloso in via Vinciguerra L'appello degli abitanti da rione Martiri

Parco giochi per i bambini fuori uso, topi, vipere ed erbacce. La nostra rubrica quotidiana "La segnalazione del giorno" fa tappa oggi nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino, zona Perazzo, per l'esattezza in via Vinciguerra. A mostrarci lo stato di abbandono è un genitore, costretto a sorvegliare sua figlia contro i pericoli derivanti dalle due giostrine rimaste in vita e in pessimo stato: un'altalena la cui struttura in legno mostra instabilità e uno scivolo con un braccio di ferro sporgente.

"Va precisato - che i primi irresponsabili sono i "ciucci grandi" che hanno reso le giostre in questo stato - ci dice - e poi naturalmente in comune che non effettua alcun tipo di manutenzione o sostituzione. Ci era stato promesso un intervento di riqualificazione anche qui, ma l'estate ormai sta finendo.

Ci auguriamo che questo spazio venga al più presto messo in sicurezza per consentire ai nostri figli di poter giocare liberamente. O ci tocca fare una colletta per avere due giochi nuovi?"