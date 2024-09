Ariano: nuova rottura della condotta a Fiumarelle: sempre allo stesso punto A distanza di nove mesi eccoci di nuovo sul posto

Era la mattina del 1° dicembre 2023, quando dopo ripetute segnalazioni e appelli senza ascolto, ci occupammo di una consistente perdita di acqua in via Fiumarelle ad Ariano Irpino, per l'esattezza tra il civico 19 e 21. A distanza di nove mesi eccoci di nuovo sul posto, allo stesso punto di rottura della condotta.

L'acqua come si può notare dalle immagini girate questa mattina arriva fino alla strada che porta a località Casone. Uno spreco enorme.

E' già stato informato l'alto calore ma finora non si è mosso nulla. Nel caso precedente capitato, in pieno inverno vi furono seri problemi alla circolazione stradale, a causa della presenza insidiosissima di ghiaccio.

Giriamo la segnalazione a chi di competenza affinchè possa essere riparata al più presto con la speranza che non si ripeta la lunghissima attesa del dicembre scorso.