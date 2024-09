De Luca a Solofra: "Ius Scholae? Il Governo è disumano" Il governatore ha tenuto a battesimo la riapertura della scuola Guarini

"La posizione del Governo centrale sullo Ius Scholae è disamuna", lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha partecipato all’inaugurazione della scuola primaria della frazione Sant’Agata a Solofra, chiusa dal 2017 per adeguamento sismico. Il Governatore nel ribadire che la Campania è tra le regioni che ha fatto di più in termini di investimenti per la scuola negli ultimi anni, ha ricordato il progetto Scuola Viva, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nei quartieri più a rischio delle città. "Ora però - ha continuato De Luca - è il momento di fare uno scatto in avanti con l'integrazione. Lo Ius Scholae è una scelta di civiltà. Abbiamo bisogno di bambini, natalità, stiamo diventando un paese invecchiato e perfino privo di slanci in futuro“. Alla domanda sulla convention di Fratelli d’Italia in programma ad Avellino, è stato lapidario: “Buona fortuna“.