Ariano, La Braca: "Sarà un autunno ricco di lavori importanti per la città" Ecco tutte le novità in programma a partire dalla prossima settimana

Sarà un autunno effervescente, ricco di cantieri e novità ad Ariano Irpino, dal centro alle periferie e zone rurali. Ad annunciare la buona notizia è l'assessore Toni La Braca.

"Stiamo lavorando intensamente, non ci siamo fermati durante l'estate, il comune non è andato in vacanza e ed ecco i risultati. Stiamo partendo sia con i cantieri che con una trasformazione nel centro storico ma anche nelle periferie e contrade."

Ma andiamo con ordine

Eco isole: Nelle prossime settimane vedremo i vari punti dove saranno inserite. Inizieremo con 12 e poi ne arriveranno altre sei. In contemporanea, lavoreremo anche per rafforzare le attrezzature per il porta a porta mediante kit specifici per la raccolta dei rifiuti.

Efficientamento energetico: Abbiamo lavorato affinché si potesse efficientare un’altra parte del centro storico. Ieri c'è stato l’affidamento. E' stato chiuso, entro dicembre avremo un’altra parte di efficientamento nel centro storico.

Depurazione: Siamo quasi all'atto finale anche per Camporeale. Abbiamo risistemato la struttura dopo il furto pesante subito. Siamo riusciti pian piano a ristabilire il funzionamento dell’impianto di depurazione.

Pensiline: Ci siamo anche qui. Nel mese di ottobre verranno finalmente installate e poi avremo una mappa precisa di tutte le strutture sul territorio. Ristabiliremo anche le fermate con una adeguata cartellonistica, in centro, nelle periferie e contrade. Abbiamo pensato di avere una fornitura massiccia per tutta la città. Ecco perchè forse abbiamo perso un pò di tempo. Ci sono state una serie di difficoltà, il metodo della pubblicità non è andato a buon fine, ma questo non ci ha scoraggiato, siamo andati avanti e abbiamo trovato le somme necessarie, senza neppure gravare sul bilancio, attraverso avanzi di amministrazione.

Cardito, strada dissestata dopo i lavori fognari: Abbiamo riscontrato una serie di problemi sul tratto che va da località Torana fino ad arrivare al punto dove già è stato avviato il lavoro di asfalto. E' stato aggiunto un ulteriore lavoro da parte del Comune. Questa settimana sarebbero dovuti iniziare i lavori ma causa maltempo sono stati rinviati alla settimana prossima. Lunedì, martedì ricominceranno. Ci sarà bisogno di un sottofondo stradale da Torana al chilometro 20 e poi chiusere con l'asfalto in superficie.

Lavori piazza Calvario: Siamo al punto di arrivo. E' rimasta in pratica solo la parte superficiale, la parte asfaltata, sia della strada che sull’intera piazza, Stiamo lavorando su tutto il marciapiede intorno sia alla scuola calvario che nelle traverse che costeggiano l’auditorium comunale e il palazzo degli uffici.

Dopo Piazza Calvario, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Enrico Franza si passerà alle altre piazze a partire da via Lusi, ingresso villa comunale. Un cronoprogramma dunque che mira a ridisegnare il volto di Ariano e che lascia ben sperare per il futuro.