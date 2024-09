L'Irpinia si prepara come ogni anno alla festa dei nonni: ecco Ariano e Flumeri In campo Panacea e Cesvolab

L'Irpinia si prepara come ogni anno alla festa dei nonni. Ecco i primi appuntamenti già im agenda. Partiamo da Ariano Irpino dove anche quest'anno scenderà in campo l'associazione Panacea guidata da Maria Spina Pratola.

L'appuntamento è per domenica 13 ottobre a partire dalle 9.30 nei locali del centro sociale di piano di zona accanto al Palasport. In programma: laboratori di pasta, dolci e dimostrazioni di antichi mestieri. Pranzo tipico arianese preparato dai nonni e nipoti, musica e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 339.4865023. "Vi aspettiamo per cucinare, impastare, scoprire antiche tradizioni". L'iniziativa gode del patrocinio morale del comune.

Festa dei nonni e degli angeli a Flumeri mercoledì 2 ottobre organizzata da Bagliori di luce, Comune e Cesvolab.

Previsto un convegno alle 18 nella sala confraternita San Rocco con la presenza della direttrice del Cesvolab Irpinia-Sannio Maria Cristina Aceto e a conclusione la premiazione dei nonni più longevi del paese. "I nonni sono come le stelle, illuminano il nostro cammini".