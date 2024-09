Bitonto e Caivano sul podio dell'Ariano Arena: sport aggregazione e amicizia Commozione e applausi alla consegna della targa in memoria di Bruno Puorro ai familiari

La 3° edizione della ArianoArena, gara podistica di 10 km, ha visto ai nastri di partenza oltre 400 atleti provenienti da tutte le province della Campania e dalla vicina Puglia.

Per la prima volta è stata ideata e realizzata in collaborazione con il Rotary Club Avellino Est Centenario una non competitiva, la Family Run, passeggiata sportiva di 4,3km dalla Villa Comunale all’Arena Mennea che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone.

Commozione e applausi nel momento della consegna della targa ai familiari di Bruno Puorro, già presidente della Marathon Club Ariano a cui è dedicato il memorial.

L’amministrazione comunale quasi al completo ha partecipato attivamente all’evento, cimentandosi nella Family Run e poi premiando gli atleti della competitiva.

E’ stato un grande onore per la Marathon Club Ariano, società organizzatrice, ospitare Carlo Cantales, membro del Consiglio Nazionale Fidal, segno della vicinanza della Federazione anche a realtà delle aree interne, lontane dai grandi flussi economico-sociali.

In altre parole, oggi Ariano è stata la massima espressione dell’atletica su strada campana, grazie al lavoro, alla programmazione, alla lungimiranza del Direttivo e la partecipazione di tutti gli atleti della MC presenti alla manifestazione come volontari.

Per la cronaca in campo maschile si è imposto Abdessamad El Yaagoubi atleta della Bitonto Runners con 31.04, affiancato sul podio dal compagno di squadra Armando Ruggiero con 32.23. Sull’ultimo gradino del podio è salito Abdelkrim Boumalik con 33.07 di Daunia Running

La classifica femminile ha visto il trionfo di Palomba Francesca con 36.02 di Caivano Runners, seguita da Raffaella Filannino di Daunia Running con 37.47 e a chiudere Filomena Palomba con 38.28 di Caivano Runner. Tutte le prime 3 hanno chiuso con un tempo inferiore ai 40m a dimostrazione della qualità delle componenti.

Grande soddisfazione del presidente Antonio Iuozzo e di tutto il direttivo per il risultato raggiunto in termini numerico pertecipativi e per la riuscita dell’esperimento Family Run alla prima edizione.