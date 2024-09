Ariano: un raduno da amarcord e tanta nostalgia per un tempo che non tornerà La bella iniziativa organizzata da Franchino Albanese, Ciriaco Gelormini ed Emilio Chianca

Una comunissima domenica, trascorsa in buona compagnia, in un accogliente agriturismo nella vallata del Miscano, molto impegnati a gustare e degustare buon cibo e vini di qualità.

Eppure diversa, negli sguardi , nei dialoghi di tanti amici che hanno radici comuni e ricordi indelebili di una gioventù trascorsa fra i vicoli della Valle e lungo la “ Via Nova”.

Un centinaio di vecchi e nuovi abitanti del rione a ridosso della Collegiata di San Giovanni Battista e “abbasch a lì Pagliare” si sono dati appuntamento a “Il Torchio”, in agro di Montecalvo, per ballare , con Terry e Angelone, e per ricordare, attraverso le foto e i filmati di un mondo rionale che vive oramai soltanto nel ricordo di una generazione molto “matura”.

Grazie all’iniziativa di “Franchino” Albanese, alla proverbiale capacità organizzativa di Ciriaco Gelormini ed al supporto documentario di Emilio Chianca, una comunissima domenica si è trasformata in una indimenticabile giornata, trascorsa in allegria, con un mare di sorrisi e risate e tanta nostalgia per un tempo che non tornerà.