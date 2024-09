Villanova del Battista perde lo zio di tutti: buon viaggio Michele Chi non lo ricorda in paese con il suo amatissimo asinello

Lo avevamo incontrato l'ultima volta in occasione della tirata del giglio. Affaticato, triste (come si può vedere dalla foto scattata lo scorso 27 agosto) perchè impossibilitato a godersi quel giorno di festa, liberamente come gli altri anni ma nello stesso tempo orgoglioso nel sentirsi ancora presente, in mezzo a tutti seppur su una sedia a rotelle. Intorno a lui un calorore infinito fino a farlo sentire un grande protagonista. Stamane la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere.

"Villanova perde lo Zio di tutti, Zio Michele. Purtroppo oggi Villanova del Battista ha avuto un triste risveglio, ci lascia uno dei pilastri storici del nostro paese". Ad annunciare la scomparsa del baluardo del giglio è il sindaco Ernesto Iorizzo.

"È con profondo dispiacere che ho appreso della scomparsa del caro amico Zio Michele, Abbiamo sempre apprezzato la sua socievolezza e il suo spiccato senso dell’umorismo, Ci mancherà la sua allegria e il suo atteggiamento positivo verso la vita che ha fatto di lui un nostro grande amico stando vicino a tutti noi. Da sempre instancabile lavoratore del giglio tramandando questa tradizione di generazione in generazione. Indimenticabili i suoi momenti in cui passeggiava per le strade del nostro paese con il suo asinello, facendo divertire ed incuriosire adulti e bambini, passando indimenticabili momenti con la sua inseparabile moglie, zia Michelina

E come non ricordare le esibizioni alla corrida e l’amore che trasmettevano alle nuove generazioni con i loro balli".

Michele Moschella lascia un vuoto incolmabile in paese, una famiglia esemplare, i figli Giannino e Michele gli sono stati accanto a lui fino all’ultimo. La comunità di Villanova del Battista non dimenticherà mai i felici momenti trascorsi insieme.

"Lo porteremo nei nostri cuori e lo ricorderemo con grande affetto. Insieme all’intera amministrazione comunale ci uniamo al cordoglio della moglie Michelina, dei figli Giannino e Carlo, dei nipoti e di tutti i familiari, ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze".