Le dodici perdite d'acqua da Ariano a Montecalvo Irpino: sembra una via crucis Un calvario infinito lungo la strada provinciale

Strada rattoppata dopo le riparazioni e di nuovo punto e a capo, anzi peggio di prima. Dodici perdite d'acqua nel tratto compreso tra il cimitero di Ariano Irpino e la strada che porta a Valleluogo e Montecalvo Irpino.

Le ha contate, in una sorta di viaggio report, con tanto di foto un nostro assiduo lettore. "E' assurdo, le hanno "apparate alla meglio maniera" e ora perdono di nuovo.

Sembrano 12 stazioni della via crucis e forse sarà sfuggita anche qualcuna per completare il calvario.E a Vascavino peggio che andar di notte. L'acqua continua a fuoriuscire a fiume da una delle tante perdite in zona. E intanto l'acqua continua a mancare nelle case ma non solo ad Ariano Irpino.

Difficoltà enormi ieri nella parte alta del paese a Flumeri. Attività commerciali in forte crisi a partire dai bar. Qualche leggero spiraglio si è avuto dopo le 19.00 ma la pressione non c'è pressione, ci viene detto.