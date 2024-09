Crisi idrica in Irpinia, comitato Uniamoci per l'acqua: emergenza insostenibile I rappresentanti del movimento incontrano Ciampi, Rotondi e il prefetto di Avellino

Il comitato "Uniamoci per l'acqua" sta intensificando le sue azioni per far fronte alla grave crisi idrica che sta attanagliando l'Irpinia.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:00, i rappresentanti del comitato incontreranno Vincenzo Ciampi del Movimento 5 Stelle ad Avellino, mentre domenica alle ore 19:00, a Fontanarosa, sarà il turno di Gianfranco Rotondi.

Lunedì 30 settembre, alle ore 10:00, il comitato incontrerà il Prefetto di Avellino per rappresentargli la grave crisi idrica che sta affliggendo il popolo irpino e sta mettendo in serie difficoltà famiglie, attività commerciali, bar, ristoranti e così via. Si chiederà al Prefetto di intervenire durante l’incontro che si terrà presso la Prefettura il giorno 2 ottobre alle ore 11:30, in occasione dell’apertura dei lavori della Riunione ministeriale degli Interni, prevista in questa provincia nell’ambito degli eventi ufficiali della Presidenza italiana del G7.

Verrà chiesto al Prefetto di sottolineare l’emergenza idrica in Irpinia, evidenziando le conseguenze negative sulla vita dei cittadini, sull’agricoltura e sull’economia locale.

"Le continue rotture delle tubature, ormai croniche, stanno causando disagi incalcolabili: intere zone restano senza acqua potabile per giorni, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana delle famiglie, sulle attività commerciali e produttive. La mancanza di acqua potabile nelle case impedisce le più elementari azioni di igiene personale e domestica, mettendo a rischio la salute pubblica. Inoltre, lo spreco idrico causato dalle perdite nelle tubature è inaccettabile in un momento di così grave siccità. È urgente intervenire per riparare le infrastrutture obsolete e realizzare un sistema idrico efficiente e sostenibile"

Il comitato "Uniamoci per l'acqua" chiede alle istituzioni un impegno concreto per risolvere questa emergenza, garantendo l'accesso all'acqua potabile come diritto fondamentale per tutti i cittadini.

Il comitato chiederà al prefetto di voler consegnare al ministro Piantedosi la stessa mozione che è già stata consegnata ad Angelo D’Agostino di Forza Italia, a Ines Fruncillo di Fratelli d’Italia, a Salvatore Vecchia della Lega, a Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico, e a Beniamino Palmieri di Italia Viva, e che consegnerà a Vincenzo Ciampi e Gianfranco Rotondi, nella quale sono espresse le richieste specifiche della comunità.