Ariano: lo stadio Renzulli torna alla sua capienza senza più limiti Una buona notizia per i tifosi arianesi. L'annuncio e la soddisfazione del sindaco Enrico Franza

Lo stadio Silvio Renzulli ritorna alla sua massima funzionalità. Dal 2013, per ragioni di sicurezza, la capienza era stata limitata a 200 posti. Da oggi invece la capienza sarà di 700, suddivisa in 500 per i locali e 200 per gli ospiti.

Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco Enrico Franza

"Abbiamo avuto, infatti, il parere favorevole del comando provinciale dei vigili del fuoco. Questo risultato è frutto di lavori di adeguamento delle uscite di sicurezza, del rinnovo delle recinzioni e barriere di protezione, delle segnalazioni, dell'adeguamento impiantistico eseguito in questi anni con fondi comunali derivanti dal credito sportivo e risorse della regione Campania.

La settimana europea dello sport della città di Ariano Irpino con una notizia che aspettavate in tantissimi. Nelle prossime domeniche potremo restituire il rinnovato impianto sportivo Renzulli a tutte le società che impegnano quotidianamente la nostra struttura.

Inoltre - conclude Franza - vi aggiungo che sono stati eseguiti, con fondi comunali, lavori di efficientamento energetico mediante la sostituzione delle lampade delle torri faro con lampade a led, mentre sono in corso i lavori di completo rifacimento degli spogliatoi sezione ospiti, con consegna nella prima decade di ottobre".