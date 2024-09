Ariano: la piccola fontana di Cerreto torna a sgorgare acqua Problema risolto grazie all'impegno concreto della pro loco Nuovamente

La piccola fontana di Cerreto ad Ariano Irpino torna a sgorgare acqua. E' bastata la buona volontà e l'amore per il proprio rione da parte del team della pro loco Nuovamente per venirne a capo. Il flusso era bloccato da diverse settimane per un problema tecnico a monte in prossimità del pozzo. Ma grazie alla caparbietà dei giovani, il circuito è stato ripristinato

Una fontana, quella di Cerreto il cui funzionamento avviene per caduta, utilissima soprattutto in questo periodo in cui si avverte frequentemente la necessità di acqua a causa delle continue interruzioni che interessano in modo particolare questa fascia di territorio.

L'antico monumento fu riportato alla luce dal comune circa una ventina di anni fa e restaurato successivamente grazie al sostegno degli abitanti.