Discepolo: "Il masterplan della Valle Ufita, modello di sviluppo in Campania" Le sfide del territorio per uscire dall'isolamento

Il programma integrato di valorizzazione della Valle Ufita. Le sfide future a partire dalla stazione Hirpinia e piattaforma logistica. Una serie di azioni importanti e strategiche che tenderanno a valorizzare il territorio dal punto di vista civile, economico, culturale e ambientale e che vedono particolarmente attenta la regione Campania.

"Si apre una fase nuova - ha detto l'assessore regionale Bruno Discepolo - complimentandosi con i due sindaci di Ariano e Grottaminarda per la grande sinergia messa in atto, insieme agli altri amministratori del territorio per uscire dall'isolamento e viaggiare insieme in un'unica sinergia e unità di intenti, fuori dopo aver messo da parte ogni discorso campanilistico - è in atto l'individuazione di una serie di attività strategiche per poter poi candidare a quelli che saranno i fondi strutturali che ci avviamo a programmare in regione Campania. Siamo ad un livello di maturazione davvero importante".