Ferrara film festival 2024: trionfa l'arianese Lorenzo Sicuranza Miglior cortometraggio Emilia Romagna

“Close”, diretto da Lorenzo Sicuranza, ha trionfato nella categoria miglior cortometraggio Emilia Romagna alla 9ª edizione del prestigioso Ferrara Film Festival. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta al Teatro Nuovo di Ferrara, ha celebrato i migliori film in concorso con la consegna dei Golden Dragon Awards a importanti star del cinema come Franco Nero e Anna Galiena.

“Close” racconta la storia di Franz, un giovane pianista di talento che si trova in una città sconosciuta per partecipare a una competizione musicale. Qui, nell'isolamento della sua stanza d'hotel, incontra Andrea, un uomo in fuga dalla polizia. La pellicola esplora temi universali come la paura dell'intimità, la paura di rivelarsi e la paura di amare, offrendo una riflessione toccante sulla difficoltà di accettare se stessi in un mondo dominato dall'incertezza.

Così Lorenzo Sicuranza, giovane regista e sceneggiatore: “Questo riconoscimento è un onore immenso. 'Close' è nato da un momento di solitudine personale e riflette molte delle mie esperienze di vita. Sono profondamente fiero di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo film.”

Sicuranza, originario di Ariano Irpino, attualmente studente presso il Dams dell'Università di Bologna, ha già attirato l'attenzione di numerosi festival internazionali, tra cui il Premio Carpine Visciano, il Premio Mario Puzo e il Prague International Film Awards.

Il Ferrara Film Festival, tra i più importanti festival cinematografici d’Italia, continua a crescere, attirando più di 30.000 spettatori da tutto il mondo. Situato nel cuore della città patrimonio Unesco, il festival celebra la cinematografia internazionale con premiere, masterclass e spettacoli a tema cinema, consolidandosi come un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale.