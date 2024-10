Ancora una perdita d'acqua consistente ad Ariano: ecco località Serra di sopra Strade colabrodo nella aree interne tra sprechi e proteste

Ancora una perdita, l'ennesima sul versante Cardito ad Ariano Irpino. Siamo in località Serra di sopra non molto distante dalla Rsa Minerva, lungo la strada che si congiunge con un'altra sorella colabrodo a Santa Barbara.

L'acqua scorre da diverso tempo a valle ma finora non si è mosso nulla, nonostante le segnalazioni da parte sei residenti. Stesso discorso in località Maddalena, tra Masciano e Orneta dove contiamo di recarci nei prossimi giorni per documentare l'ennesimo spreco.

L'Alto Calore intanto per la giornata odierna, comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 02.10.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione a Mercogliano, Lauro (serbatoio centro urbano) e Moschiano.

"Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione".