Strade pericolose in Valle Ufita: ecco un altro esempio di degrado e abbandono Impercorribile e ad altissimo rischio, soprattutto per ciclisti e centauri la strada provinciale 235

E' impercorribile e ad altissimo rischio, soprattutto per ciclisti e centauri la strada provinciale 235 insieme a tutte le varie diramazioni che portano alle aziende situate nell'area industriale di Flumeri, dal lato Aragonese per intenderci al versante opposto fondo Valle Ufita, zona ex Fiat e di fronte lungo il rettilineo che porta al bar 60. Non si salva un pezzo di questa arteria.

La situazione attuale è davvero ad altissimo rischio. Ne sa qualcosa chi qui come il carabiniere Francesco Lops insieme a sua moglie, entrambi miracolati, hanno rischiato di rimetterci la vita nell'ottobre del 2022 anche per le condizioni assai precarie di questo tratto già maledetto.

Una strada attraversata da centinaia di auto e mezzi pesanti ogni giorno considerata la presenza di numerose fabbriche attive.

Una mulattiera. L'erba è altissima e ostacola la visibilità. Non vi è una opportuna segnaletica che indichi la pericolosità di questa arteria e chi arriva a folle velocità non conoscendo le criticità, rischia davvero grosso. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di cani abbandonati nella zona, tra cui mamme in cerca di cibo, che costituiscono un serio pericolo per se stessi e gli automobilisti in transito.

Gli incidenti e i danni provocati alle auto sono ormai pane quotidiano. Il G7 qui non ha portato alcun beneficio. Viene rivolto un appello all'ente provincia, all'Asi e a chi di competenza affinchè si possa intervenire con la massima urgenza prima che possa scapparci davvero il morto