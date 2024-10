Pedagogia del potenziamento di funzione: Savignano Irpino modello in Campania Il sindaco Fabio Della Marra plaude all'iniziativa

Savignano Irpino, nella Valle ddl Cervaro grazie alla dinamicità della gestione della propria biblioteca comunale, si è trasformato in un laboratorio, per grandi e piccoli, coinvolti nella sperimentazione del valore educativo del gioco: il gioco come occasione di apprendimento, di sviluppo della creatività, di costruzione del presente e del futuro di bambini e adolescenti.

"Siamo orgogliosi ed emozionati di essere stati scelti per questo progetto - sottolinea Angela De Paola, coordinatrice delle attività della biblioteca comunale per conto della locale Aps Samarcanda - che coinvolge numerosi altri luoghi in Italia. Nonché grati all’amministrazione comunale per la fiducia dimostrata nei nostri confronti.

Tutto è nato dal rapporto che ci lega allo staff della docente Daniela Lucangeli dell’Università di Padova una delle più importanti esperte italiane di psicologia dell’apprendimento, presidente di Mind4Children, Spin-Off dell’Università degli studi di Padova e co-fondatrice di Heart4Children Aps.

L’idea di diffondere il valore educativo del gioco per promuovere il potenziale di ogni bambino ci ha conquistato come chiave di accesso per il contrasto della povertà educativa che interessa non solo il sud del Paese ma soprattutto le sue aree interne come la nostra”.

Nella sala dell’auditorium comunale si sono svolti diversi momenti formativi indirizzati a insegnanti delle scuole primarie e della scuola per l’infanzia nonché agli educatori, dedicati al gioco, allo sviluppo dell’intelligenza logica, a come coltivare le relazioni e vivere le emozioni. A tutti i partecipanti sono stati consegnati i kit didattici con i materiali da costruzione.

Sempre nel grande spazio dell’auditorium so sono svolto altri due appuntamenti in successione per i bambini rispettivamente di 3 – 5 anni e poi di 6 – 10. Partendo dall’ascolto e/o dalla lettura di un racconto scritto appositamente, i giovanissimi partecipanti sono stati invitati a creare – sempre con i mattoncini – personaggi, animali, lettere e frasi, oggetti.

Gli insegnati del giorno precedente hanno potuto così “vedere dal vivo” come si opera nei laboratori. L’aspetto “speciale” che vorrei sottolineare è che la gran parte dei genitori si sono trattenuti ad assistere, colpiti dalla “serietà” e compostezza con le quale i propri figli si dedicavano all’attività".

Nell’ultimo appuntamento i docenti ed educatori presenteranno il “compito” di gruppo ricevuto: la puntuale progettazione di un Laboratorio per i propri alunni o utenti. La partecipazione è stata gratuita per tutti. E continuerà a esserlo per i laboratori che organizzeremo in futuro.

Il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra che ha caldeggiato l'iniziativa sin da subito, ha espresso vivo apprezzamento per il progetto che per la sua valenza sociale mira a valorizzare i piccoli comuni in lotta contro lo spopolamento. Il gioco, lo sviluppo dell’intelligenza logica, sono stati al centro dell'attenzio di questo progetto. Sicuramente un modello educativo da seguire che proietta la comunità savignanese verso livelli altissimi.