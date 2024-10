Grottaminarda: avviato l'iter per l'efficientamento della rete idrica Proficura riunione questa mattina presso gli uffici della regione Campania

Proficura riunione questa mattina presso gli Uffici della Regione Campania di collina Liguorini ad Avellino, tra i consulenti della Regione, l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico comunale di Grottaminarda: ha avuto ufficialmente inizio l’iter amministrativo per la realizzazione dell’intervento di efficientamento della rete idrica comunale per l’importo di circa 1.600.000 euro, deliberato con delibera di giunta regionale numero 476/2023, (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).

L’attività ai sensi del regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della commissione del 4 giugno 2021, ovvero "5.2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua".

Sempre con i consulenti della Regione, l’amministrazione ha, inoltre, concordato di avviare la fase progettuale per il rifacimento dell’intera rete idrica comunale in modo tale che il citato intervento si configuri come primo stralcio di un progetto complessivo che potrà essere candidato per futuri finanziamenti regionali e/o comunitari.

Ovviamente c'è massima soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera per un nuovo decisivo passo verso la risoluzione di uno dei problemi più urgenti da risolvere nel segno della civiltà, per il bene della Comunità.