Mirabella Eclano: è attiva la tessera mycard per la cittadinanza Un dispositivo digitale utile per semplificare l'accesso a diversi servizi

Per i cittadini di Mirabella Eclano è attiva mycard, una tessera digitale utile per semplificare l'accesso a diversi servizi. Già attiva per quelli scolastici come la mensa, lo scuolabus e le cedole librarie.

Aderendo a mycard il comune di Mirabella Eclano prosegue nel processo di semplificazione allineandosi con quanto indicato nel piano nazionale di ripresa e resilienza e nel piano Italia digitale 2026, che annovera tra i propri obiettivi la diffusione dell’Identità digitale e il raggiungimento dell’80% dei servizi pubblici essenziali erogati on-line.

L'attivazione e l'utilizzo di mycard sono semplici ed intuitivi ma a disposizione dei cittadini vi è anche una pratica guida consultabile sul sito istituzionale dell'ente.

Questi i link utili per richiedere la nuova attivazione della tessera, accedendo con SPID:

Trasporto Scolastico https://mirabellaeclano.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/3032940

Mensa Scolastica https://mirabellaeclano.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/3032938

Voucher Libri https://mirabellaeclano.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/3032887

Ecco quali sono le funzioni di MyCard per la Gestione di mensa e trasporto:

Ricariche tramite PagoPA.

Gestione delle tessere dei bambini da parte dei genitori.

Possibilità da parte dei genitori di segnalare allergie ed intolleranze.

Avvisi e notifiche sulle scadenze e sul credito residuo.

Da sottolineare che gli importi disponibili e i saldi dovuti vengono aggiornati automaticamente in tempo reale. Naturalmente, in questa fase di transizione, i ticket possono essere acquistati anche presso l'Ufficio di ragioneria tramite Pos.