Mangiaplastica 2024: Casalbore tra i comuni italiani ammessi al finanziamento Il progetto sperimentale del ministero dell'ambiente e sicurezza energetica

Il comune di Casalbore è tra i 345 comuni italiani ammessi al finanziamento del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito del programma mangiaplastica 2024. La somma stanziata è di 29.981,00 euro. Le domande presentate dai comuni italiani sono state 667. Di queste risultano ammesse a finanziamento 345. Casalbore si è classificato al 76° posto.

Il programma mangiaplastica è un progetto sperimentale del ministero, riservato ai comuni, per l’acquisto e l’installazione di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie in Pet, ridurne il volume e favorire il loro riciclo.

I fondi ottenuti consentiranno l’acquisto di un eco-compattatore, che offrirà la possibilità di conferire bottiglie per bevande in Pet (quelle comunemente usate in commercio) in maniera differenziata. Ciò consentirà una sostanziale e considerevole riduzione dei volumi dei rifiuti e permetterà il contenimento della produzione.

L’obiettivo è quello di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata attraverso semplici azioni quotidiane, per salvaguardare l’ambiente.

"I fondi ottenuti - afferma il sindaco Emilio Salvatore - consentiranno l’acquisto di un eco-compattatore, che offrirà la possibilità di conferire bottiglie per bevande in Pet (quelle comunemente usate in commercio) in maniera differenziata. Ciò consentirà una sostanziale e considerevole riduzione dei volumi dei rifiuti e permetterà il contenimento della produzione. L’obiettivo è quello di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata attraverso semplici azioni quotidiane, per salvaguardare l’ambiente".