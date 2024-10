Ariano: chiusi gli accessi autorizzati sulla statale 90 e scoppia la polemica Sul piede di guerra abitanti e commercianti in contrada Turco

"Hanno letteralmente chiuso gli accessi senza tener conto delle nostre attività e abitazioni". Sul piede di guerra abitanti e commercianti in contrada Turco ad Ariano Irpino dopo la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo il tratto in questione della statale 90 delle puglie.

"L'Anas nel disegnare la striscia continua ha sbarrato in questo modo gli accessi autorizzato. Riteniamo che tutto questo sia un abuso." I residenti hanno fatto giungere sul posto le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.

Il comitato di zona si è già mobilitato per far sentire la propria voce. "Sappiamo bene che la zona è diventata urbana, marciapiedi e pertinenze sono del Comune ma non si può non tener conto delle attività presenti in zona. Chiederemo al comune di farsi carico di questa grave situazione. E' il secondo affronto che subiamo. E' variata anche l'imposta. Non ci sono marciapiedi e servizi e tutto questo non è condivisibile".