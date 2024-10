Ariano: bonificati i due ingressi della galleria Maddalena, new jersey ancora lì Un lavoro eccellente da parte degli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita

Bonificati i due ingressi della galleria Maddalena sia in direzione Napoli che Foggia e la scarpata sottostante l'elisuperficie ad Ariano Irpino.

Un lavoro davvero eccellente, quello svolto come sempre dagli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita, gli stessi che solo pochi giorni fa hanno restituito ordine e decoro all'eliporto e lungo la strada panoramica nei pressi della caserma dei carabinieri dove è stato finalmente eliminato il recinto che sbarrava uno dei due ingressi della piazzola. Una zona in cui gli stessi operai stanno svolgendo nuove opere di riqualificazione, per renderla accogliente e ospitale soprattutto a chi decide di fare una breve sosta in città all'aperto.

Tornando in via Maddalena resta ancora irrisolto il capito new jersey. Le fastidiosissime e pericolose barriere di cemento sono ancora lì a protezione del nulla, di una frana che non c'è per un capriccio tra Anas e Comune sulle competenze dell'arteria in questione, senza tener minimamente conto del rischio che corrono quotidianamente i tanti automobilisti in transito.