Nuovi fondi Pnrr a Grottaminarda: finanziata la mensa scolastica Grande soddisfazione da parte del sindaco, Marcantonio Spera

Il comune di Grottaminarda risulta beneficiario del finanziamento Pnrr di 621.984,48 euro per la costruzione di una nuova mensa scolastica a servizio dell’Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d’Aquino".

Il progetto è stato presentato ed ammesso a finanziamento nell’ambito dell'avviso pubblico del ministero dell’Istruzione del 29 luglio 2024: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” missione 4 componente - investimento 1.2, finanziato dall’unione europea next generation Eu.

Grande soddisfazione da parte del sindaco, Marcantonio Spera, e dell'amministrazione comunale per questo nuovo obbiettivo raggiunto.

«Una scuola moderna, al passo coi tempi ed in grado di fornire tutti i servizi ai nostri studenti, queste le nostre finalità - afferma l’Assessora all’Istruzione Marilisa Grillo - siamo molto soddisfatti del nuovo finanziamento ottenuto.

È il frutto dell’impegno e della grande attenzione che questa amministrazione ha riservato ai plessi scolastici per renderli più sicuri, più confortevoli e maggiormente fruibili, migliorando la capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie. Questo finanziamento servirà a potenziare i servizi e l’offerta delle nostre scuole sul territorio».

La nuova mensa sorgerà nell’area di pertinenza dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, sarà un edificio in classe nzeb (ossia ad energia "quasi zero"), antisismico, dotato di ambienti funzionali e moderni, con cucina, locali dispensa e per il personale, spazi rispondenti ai requisiti prescritti dalle vigenti norme sull’edilizia scolastica, al fine di garantire il benessere dei bambini, cogliendo appieno gli obiettivi della refezione scolastica, ovvero quello educativo e nutrizionale.