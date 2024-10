Comunità Montana Alta Irpinia. Ricciardi, buon lavoro al nuovo presidente Gli auguri del vicepresidente del gruppo Pd alla Camera

“Esprimo un grande plauso e un forte in bocca al lupo ad Armado Delli Gatti per l’elezione a presidente della Comunità Montana alta Irpinia. Sono sicuro che farà un buon lavoro lui insieme ai sindaci che lo coadiuveranno per rappresentare i 36mila cittadini che vivono in queste comunità. In un momento dove l’impatto dei cambiamenti climatici comincia a far sentire i suoi drammatici effetti, la manutenzione del territorio sarà uno degli elementi centrali dell’azione della giunta.

Da parte mia tutta la disponibilità e l’attenzione per tenere aperto e costante il dialogo istituzionale con l’obiettivo di rafforzare e sostenere le comunità dell’alta Irpinia”. Così Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.