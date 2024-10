Il ruolo prezioso del comandante di stazione: Irpinia protagonista nell'Arma Sulla pagina facebook dei carabinieri spicca Summonte, luogo simbolo della provincia di Avellino

"Investigatore, consigliere e padre di famiglia. Nell’immaginario collettivo, la figura più rappresentativa dell’Arma dei carabinieri. Il comandante di stazione è un pilastro delle comunità locali, che ha il dovere di sostenere e proteggere".

E' il messaggio significativi racchiuso in un post pubblicato sulla pagina facebook dell'Arma dei carabinieri, che sottolinea l'importanza del comandante di stazione come figura di riferimento per le comunità locali, soprattutto nelle aree interne.

L'immagine associata al messaggio ritrae il comandante della stazione di Ospedaletto d'Alpinolo, fotografato a Summonte, un luogo simbolo dell'Irpinia.

Una considerazione giustissima, basti pensare ai giorni drammatici e difficili del terremoto dell'80 quando proprio in Irpinia, sindaco, parroco e comandante di stazione erano e lo sono ancora oggi nelle piccole comunità le figure simbolo, le sentinelle di un paese. Il maresciallo sempre accanto agli anziani nella piazza, davanti al bar, al mercato, nel salone del barbiere dove spesso si conoscono fatti e anedotti, un rapporto di fiducia, stima, protezione e collaborazione che la bella Irpinia evidentemente continua a mostrare nelle aree interne.